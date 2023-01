Creu Roja al Bages va repartir més de 1.700 joguines a 578 infants en situació de vulnerabilitat durant les festes de Nadal. Les joguines procedeixen de les accions realitzades per Creu Roja i les donacions realitzades des de principis del novembre del 2022, per part de la ciutadania, el teixit empresarial de la comarca i el conjunt de la societat civil, que, un any més, van tornar a demostrar la seva solidaritat. Aquesta ha estat la 30a edició de la campanya, amb el lema «Els seus drets en joc». La finalitat és poder garantir joguines noves, no sexistes, no bèl·liques i cooperatives als infants que es troben en una situació de vulnerabilitat. En aquesta edició, van col·laborar en la recollida de joguines o en la difusió de la campanya fins a deu punts de recollida, entre els quals diverses empreses, comerços i entitats. La campanya finalitza amb la «Botiga de Joguines», on les famílies poden venir a fer la tria de les joguines per als seus infants.