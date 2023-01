Martorell va cloure el taller d’escriptura creativa per a adults i joves iniciat l’octubre del 2022 i organitzat pel Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell amb la col·laboració de la Fundació Francesc Pujols. Aquest any el curs ha estat impartit pel filòleg Jordi Llavina, guanyador del premi Carles Riba de poesia, el màxim guardó del país en aquest àmbit literari. El taller titulat «Que el llegir ens faci guanyar l’escriure» es va realitzar en sessions d’hora i mitja a la Biblioteca Francesc Pujol i hi van participar onze persones. Una desena de menors de divuit anys van participar en el taller «Escriure no és un joc qualsevol» a la Torre de les Hores.