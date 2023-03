La Festa del Pellofa va tornar a omplir els carrers de Calaf de disfresses, colors i festa. D’entre els diferents actes celebrats, les carrosses i comparses van ser un any més les grans protagonistes de la rua de dissabte amb dissenys originals i espectaculars. Un total de quinze carrosses van participar i vuit comparses que, a ritme de batucada i música enllaunada, van desfilar i ballar pels carrers més cèntrics del municipi. La rua va finalitzar a l’antiga serradora, on estava situat l’envelat, amb el pregó de les reines Pellofa amb què van repassar l’actualitat municipal i general amb l’habitual to satíric i irònic propi de carnaval. Els premis del concurs de carrosses i comparses van ser per: Ratatouille com a carrossa més espectacular; Bank ollons per la més animada; A bodes ens convides com la més original; i Els guirigalls com a millor comparsa.

Al vespre, el correbars va comptar amb nombrosos participants a la XVI Mama-da i, finalment, el concurs i ball de disfresses amb el grup Les que faltaband, l’Orquestra Tropical i Dj Rutxo va tancar la festa. En aquest cas, els dos premis van ser per Prats Corn i Les gambes. D’altra banda, els actes del carnaval de Calaf també van incloure un torneig de duro i una festa de disfresses amb temàtica d’esquí i una rua de botigues a la que es van sumar molts comerços de Calaf.