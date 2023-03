Una seixantena de socis i simpatitzants de la Penya Blaugrana Manresa van visitar Penelles Primerament es van dirigir a Penelles, el poble lleidatà dels murals i grafiti. El grup va fer una passejada guiada per admirar els originals murals d’art rural pintats a les façanes d’algunes cases i per visitar l’església, inclosa en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El grup va aprofitar per fer-se una foto a l’església. Com que ja havien agafat gana, van anar a fer un bon dinar en un restaurant del Pla de Santa Maria, en què els calçots van ser els protagonistes principals, encara que no els únics, de l’àpat.