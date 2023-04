El Centre Excursionista Comarca de Bages, dins del projecte de travesses, va realitzar dos dies de travessa a Montserrat passant per la majoria de llocs emblemàtics de la serralada tot fent nit a l’Alberg del Monestir. Sortint del coll de can Maçana el grup va travessar la regió d’agulles fins al Montgròs, a partir d’aquí un grup va continuar cap al cim de Sant Jeroni (sostre comarcal de l’Anoia i del Bages) i va arribar al Monestir per Santa Magdalena i Sant Joan. El segon grup va pujar l’Albarda Castellana (sostre comarcal del Baix Llobregat) i per l’ermita de Sant Martí i el camí de les bateries va arribar a l’Alberg. El retorn a can Maçana també va ser en dos grups, el primer pel Pla de Trinitats, camí de l’Arrel i el GR 172 i el segon pel serrat de les Lluernes després de pujar l’agulla de l’Elefant, per Sant Jeroni i els Ecos. A la foto el grup al cim del Montgròs.