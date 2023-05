El Teatre Municipal d’Igualada va acollir una nova sessió organitzada per AUGA (Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia). En aquest cas, Francesc Bailón, antropòleg i investigador de les comunitats indígenes de l’Àrtic, va presentar la vida de l’explorador Fridtjof Nansen. Pel públic assistent va ser tota una sorpresa conèixer la biografia d’aquest científic i aventurer que va obtenir el Nobel de la Pau. Bailón va explicar la vida del mestre de l’exploració polar, que va posar la ciència al servei de la Humanitat i va revolucionar la tècnica dels viatges per les terres més glaçades del planeta.