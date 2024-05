Els investigadors asseguren que no van trobar cap indici que fes pensar que la mare de la Yaiza, la nena assassinada, patís un trastorn mental

Els investigadors que van portar el cas de Yaiza, la nena de quatre anys que va morir a mans de la seva mare a Sant Joan Despí el mes de maig de 2021, asseguren que durant totes les diligències practicades no van trobar “cap indici” que fes pensar que la mare patís cap mena de trastorn mental. Durant la tercera jornada del judici, el que era el cap de la unitat territorial d’investigació ha explicat que la dona va trucar el dia abans a l’escola de la nena i a l’hospital on treballava per avisar que no hi anirien i que segons el seu entorn el seu comportament va ser l’habitual els dies previs als fets. També ha assegurat que quan la van detenir a l’hospital on estava ingressada no va mostrar cap classe d’emoció quan li ho van comunicar.

Durant la seva declaració, els cap d’investigació ha explicat que el primer plantejament en entrar a l’habitació on estaven la nena i la seva mare va ser que la petita estava morta i que la mare s’havia suïcidat, descartant doncs la participació d’una tercera persona. “L’escena que ens vam trobar era difícil d’explicar. Tot estava molt ordenat i pulcre, el que no és normal, però alhora era molt macabre”, ha recordat.

El policia ha explicat que a l’habitació van trobar cinc sobres de colors amb diferents noms i un munt de blísters de medicaments, el que els va fer pensar que la mare havia matat la petita intoxicant-la i que després s’havia suïcidat. No va ser fins una hora després d’accedir a l’habitatge que l’acusada va emetre un so, que inicialment van atribuir a la descomposició del cos, que va denotar que encara estava viva.

Un cop traslladada a l’hospital i davant els nombrosos indicis, es va ordenar la detenció de la dona per la mort de la seva filla. Els dos agents que van practicar l’arrest han explicat que la dona, quan se li van llegir els seus drets i se li va explicar el motiu de la detenció, no va mostrar cap mena d’emoció i que fins i tot va girar el cap per no escoltar el que se li deia.

A preguntes del fiscal, el cap d’investigació ha assegurat en dues ocasions que durant totes les diligències practicades no van trobar cap indici que fes pensar que la dona patia un trastorn mental, com assegura la seva defensa. En aquest sentit, ha afegit que segons el seu entorn familiar i professional va actuar amb total normalitat els dies previs seguint les seves rutines i que el dia abans dels fets va telefonar a l’escola de la nena fer dir que no hi aniria i al seu centre de treball.

Durant la tercera jornada del judici, reservada a la declaració d’agents dels mossos i d’un policia local de Sant Joan Despí, els primers agents que van accedir a l’habitatge han explicat que hi van acudir en rebre la trucada d’una veïna alertant que una persona s’havia llençat al buit. Quan hi van entrar, han recordat, van trobar dues dones, la mare de l’acusada i àvia de la nena i la seva germana, molt alterades assenyalant l’habitació on estaven la mare i la seva filla esteses al llit, una sèrie de sobres de colors a sobre d’una cadira i molts blísters de medicaments buits.

Els agents han explicat que van portar les dues dones al pis d’una veïna on van ser ateses pel SEM i que el pare de la nena, que també es va acostar al domicili, no va voler entrar-hi. Va ser quan el pare va explicar als investigadors la relació que tenia amb la seva exparella i les amenaces que havia rebut que van acabar de confirmar les seves sospites.