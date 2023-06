El barri de Valldaura de Manresa va acollir la 4a Trobada de Gegants organitzada per la Colla dels Joves Geganters de Manresa i l’associació de Veïns de Valldaura. Les vuit colles participants van ser els Grallers de Sanaüja i Manresa, la Vall de Sitges, els Gegants de l’Esquirol, el gegantó cavaller Narcís d’Ivars d’Urgell, els Gegants nous de Peramola, els gegants de Cal Cardoní de Torà i els gegants Balsareny. Tots ells, es van reunir a la plaça vuit de març per fer la tradicional plantada. Amb motiu del cinquè aniversari de la colla van estrenar un nou gegantó, Martí (a l’esquerra de la imatge), apadrinat per la parella de gegants Hereu i Pubilla de Manresa. La pluja es va encarregar de batejar-lo i poc més, ja que es va haver de suspendre la cercavila pels carrers del barri i continuar la trobada sota els porxos de FEDAC Manresa. Un cop allà, totes les figures van fer els seus balls de rigor. La trobada va cloure amb un sopar per a les cent cinquanta persones participants.

Festes del barri de Valldaura Demà, les festes de Valldaura continuaran amb una exposició de manualitats i labors, un final de campionat de billar, un espectacle infantil, un concurs de dibuix i xocolatada, un sopar amb concert i ball de nit, una exhibició de dansa a càrrec de l’Escola Julieta Soler i una botifarrada popular.