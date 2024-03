L’Institut de Collbató va assistir al Mobile Wolrd Congress (MWC), celebrat a Barcelona. En concret, el centre va participar en la jornada Changing Education Together, pensada per a professionals de l’educació amb la presentació d’iniciatives exitoses. L’objectiu era potenciar les habilitats dels alumnes en l’entorn digital, millorar el rendiment acadèmic, reduir les taxes d’abandonament escolar i fomentar l’emprenedoria centrada en les noves tecnologies. De fet, es van presentar experiències educatives innovadores, com per exemple la de l’Institut de Collbató. La delegació del centre també va aprofitar per assistir a la conferència d’en Mark West, especialista en l’aplicació de la tecnologia en l’educació.