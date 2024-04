Penya Blaugrana Sant Vicenç de Castellet visita Galícia i Astúries

La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va fer una sortida per Setmana Santa a Galícia i Astúries. Uns quaranta socis, amics i simpatitzants de la penya es van adreçar cap a Alfajarín per esmorzar. Tot seguit, van continuar el viatge fent una parada a Oviedo on van aprofitar per dinar. El grup va visitar Gijón, Oviedo, Avilés, Cudillero, Covadonga, Cangas, la Platja de les Catedrals i Logronyo, en les quals van gaudir dels seus paisatges, la gastronomia i el patrimoni cultural.