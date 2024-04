CaixaBank es recolza en el Baxi Manresa i Ampans per a impulsar accions socials a través de l’esport

CaixaBank com a partner oficial i soci financer del Baxi Manresa duu a terme diverses activitats i accions socials al llarg de la temporada esportiva. Diumenge, a la mitja part del Baxi contra l’Unicaja, es va dur a terme un partit inclusiu amb els usuaris de La Salle-Ampans. Aquest equip va néixer la temporada 2013-2014 impulsat per l’Associació Esportiva La Salle de Manresa i la fundació Ampans amb l’objectiu de promoure valors esportius per la millora de la conducta social, fomentar hàbits saludables i millorar el rendiment físic, contribuint així a una millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. En l’actualitat, trenta persones vinculades als serveis d’Ampans participen del projecte Bàsquet per Tothom. Enguany, aquesta temporada 23-24 l’equip Bàsquet la Salle-Ampans té catorze jugadors d’edats compreses entre els 16 i els 40 anys, amb discapacitat intel·lectual. L’equip entrena dos cops per setmana sota les ordes dels entrenadors de La Salle i Ampans, els quals destaquen d’aquest any la gran millora en el joc d’equip.