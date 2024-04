Assumpta Muset omple el Casal de Collbató amb la conferència ‘Colle Betone Terra de frontera

La sala d’actes del Casal de Collbató va acollir la conferència titulada «Colle Betone. Terra de frontera (segle X)», presentada per la historiadora local Assumpta Muset. En aquesta ocasió, Muset va compartir els resultats de la seva investigació sobre els orígens del lloc de Collbató durant el segle X. La conferència, organitzada per Òmnium Cultural del Pla de Montserrat, va ser un esdeveniment d’accés lliure que va atraure a una audiència interessada en la història local i la formació del territori. Muset va oferir una visió sobre com Collbató va sorgir com una zona de frontera en aquest període històric, explorant les seves implicacions i conseqüències en el context de l’època.