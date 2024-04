Més de cent cantaires recorren el municipi d’Òdena per celebrar les Caramelles

Més de cent cantaires van sortir a Òdena per a celebrar una de les festes populars més assenyalades al municipi, les Caramelles. Enguany es van celebrar 27 edicions d’actuació caramellaire on, com marca la tradició, l’Associació de Caramellaires d’Òdena va cantar cançons i va fer ballades populars, com el ball de bastons, pels diferents nuclis, masies, places i carrers d’Òdena. Els caramellaires van recórrer Can Viadiu, Can Magí de Viladés, Can Brunet, Cal Roig, el Corral de les Maioles, les Casetes d’en Mussons i l’Espelt. També, van cantar al Raval d’Aguilera, a la plaça Major, al Mercat del Pla i el carrer Guixer.

