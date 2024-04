La Nau 1 de Ca n’Oliveres de Martorell va acollir el campionat DAF Championship 2024. Es tracta de la quarta edició d’un certamen de dansa urbana i coreogràfica que organitza l’acadèmia Dance Art Factory, amb seu a Martorell. A la cita hi van participar prop de 800 ballarins i ballarines provinents d’acadèmies de ball d’arreu de Catalunya i de tot l’estat espanyol. Més de 1.200 persones de públic no es van voler perdre l’esdeveniment, que incloïa fins a dinou categories diferents. El campionat incloïa tant la pròpia dansa urbana com d’altres danses coreogràfiques –salsa, acrobàcies, sevillanes o flamenc, entre altres–. El jurat va haver de valorar en cada actuació aspectes com ara la interpretació musical i tècnica, l’estil i expressió, l’originalitat i vestuari i la impressió general en tots i cadascun dels muntatges musicals.

Martorell aplega vuit-cents ballarins de dansa urbana i coreogràfica al DAFChampionship / ajuntament de martorell