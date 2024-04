La Biblioteca d’Igualada amplia el fons de revistes i ofereix en préstec cent deu títols de totes les temàtiques

La Biblioteca Central d’Igualada compta actualment amb cent deu títols de revistes de diverses temàtiques per llegir i deixar en préstec, així com una desena de diaris que es poden consultar cada dia a la sala de diaris i revistes. Enguany, la Biblioteca ha incorporat dotze títols per ampliar l’oferta als lectors i atendre així les peticions que havien expressat: «On Diseño», «Interiores», «Solo Moto», «Turismo rural», «Jot Down Kids», «Catalonia today», «Mojo», «Mi jardin», «Bike», «Turisme Catalunya», «Integral», i «Ecologista». Les temàtiques on hi ha més oferta de títols és en moda i esports, seguides per les revistes de turisme i viatges. També hi ha una bona oferta de títols d’història, ciència i literatura, salut i cuina.