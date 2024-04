Jornada per millorar el tracte a les persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental a Berga

Més de 200 persones van participar en la jornada «Salut mental i discapacitat intel·lectual. Avancem junts» que es va celebrar a l’Hospital de Berga, organitzada per diferents entitats socials i sanitàries amb l’objectiu de fer més accessible la comunicació entre els professionals sanitaris i les persones usuàries. Mitjançant ponències i una taula d’experiències, hi van participar diferents agents del territori que treballen en l’àmbit de la salut mental, per compartir coneixements i bones pràctiques per millorar la comunicació i el tracte de les persones amb discapacitat intel·lectual. Hi van assistir seixanta-quatre professionals de forma presencial i cent quaranta-cinc la van seguir en línia. La inauguració i benvinguda de la sessió van anar a càrrec d’Alba Oms, delegada de la Conselleria de Salut i gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut; Antònia Baraldés, gerent de l’Hospital de Berga; Josefina Ramírez, directora de Drets Socials de la Generalitat a la Catalunya Central; i Ester Comellas, gerent de Fundació La Llar. La segona part de la sessió va ser una taula d’experiències, amb participació de professionals de l’àmbit de la salut (metges, infermeres, psicòlegs i treballadora social) i testimonis en primera persona que van explicar algunes de les situacions en què s’havien trobat en anar al metge.