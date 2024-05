Estudiants de la Joviat ideen una gespa artificial que recupera l’aigua

Tres alumnes de Batxillerat Econòmic de la Joviat han estat reconegudes amb el premi d’emprenedoria iFest. Leire Riu Jaureguibeitia, Abril Isanta Perramon i Paula Ballonga Pubill, amb l’acompanyament de Josep Purtí, professor d’Economia i de Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci, han desenvolupat un projecte anomenat HiGrass i que se centra en el desenvolupament d’una gespa reciclada innovadora que recull i emmagatzema aigua per ser reutilitzada a les llars, a més d’integrar sensors de moviment per seguretat.

HiGrass és una gespa de plàstic reciclat i reciclable. Disposa d’uns tubs de canalització i emmagatzematge de l’aigua que recull de la pluja i també, de manera opcional, d’uns sensors de pes situats a la gespa que actuen com una alarma. Quan plou, l’aigua es filtra pels tubs que hi ha sota la gespa, i aquests envien l’aigua a un dipòsit. Un cop allà, l’usuari pot decidir que fer amb aquesta aigua: deixar-la al dipòsit o extreure-la amb una bomba i reutilitzar-la per a tasques de la llar.

El projecte guanyador també té la possibilitat de controlar la quantitat d’aigua que hi ha al dipòsit mitjançant una aplicació de mòbil sincronitzada als sensors. Els sensors es troben a la gespa, un per cada metre quadrat, quan alguna persona passés per sobre ho detectaria i arribaria una alerta a l’aplicació, que també serviria per activar o desactivar l’alarma del jardí.

Segons les alumnes emprenadores el HiGrass té molts avantatges, com per exemple la imatge, la durabilitat, el manteniment i, fins i tot, el cost.

Les alumnes han dissenyat Higrass pensant en un públic de famílies amb jardí, d’empreses amb zona verda, i d’espais públics com piscines o parcs. «Creiem que HiGrass és una innovació molt necessària en els temps actuals», afirmen les joves emprenedores.