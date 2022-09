La pluja continua provocant destrossen en alguns punts de la Catalunya Central i avui els danys s'han centrat a la comarca del Solsonès i també a l'Alt Urgell. A Solsona, de fet, l'Ajuntament ha decidit tancar els accessos a la ribera i la Mare de la Font durant unes hores degut a una inundació i també ha caigut un arbre a sobre d'un vehicle.

Les pluges han sigut més fortes durant la matinada. De fet, a la capital del Solsonès s'han registrat entre 12,7 i 40 l/m2 que han inundat tota la zona de la ribera i el parc de la Mare de la Font. També ha provocat la caiguda de branques d'arbres, que al carrer de la Serra del Verd han impactat sobre un vehicle, i arbres sencers al camí de la Mare de la Font a la Creu Blanca. Paral·lelament, l'impacte d'un llamp en un arbre de l'avinguda del Pont hauria acabat amb un centenar d'ocells durant la tempesta.

Un fort aiguat ha caigut aquest matí al Solsonès. La pluja ha obligat a tancar unes hores els accessos a la ribera i a la Mare de la Font de Solsona. El vídeo és de la rasa de Sant Joan, a Sant Esteve d'Olius pic.twitter.com/7eRVOrTYmH — Regió7.cat (@diariRegio7) 3 de septiembre de 2022

Durant el matí la Policia Local i Bombers realitzen un seguiment dels desperfectes, han tallat l'arbre afectat del carrer de la Serra del Verd, estan retirant els arbres caiguts als vials i gestionen els avisos dels ciutadans. També han tancat arquetes de diversos carrers que s’han aixecat per la forta intensitat de l’aiguat i que suposaven un perill per la circulació. La brigada municipal, per la seva banda, ha començat tasques de neteja als carrers asfaltats més afectats. La Policia Local solsonina assegura que no ha caigut calamarsa i que els danys han estat causats per la gran quantitat d'aigua de la pluja.

Sí que ha caigut calamarsa a Navès. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al municipi s'han arribat a a acumular 31.7 l/m2 en 30 minuts, 4.6 dels quals han caigut en només 1 minut. L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha assegurat a Regió7 que la C-26 des del km 112 fins al nucli de Navès havia quedat impracticable. "S'hi passa perquè hi ha cotxes que passen però han de venir a treure arbres i rocs que han quedat al mig de la carretera. No s'ha arribat a tallar però la veritat és que era per tallar-la", ha assegurat. El batlle també ha afegit que la pedra ha deixat cotxes "mig trinxats".

Segons els Bombers, durant la matinada i el matí d'avui han rebut més d'una desena d'avisos entre Solsonès i Alt Urgell. Un d'ells, a Olius, ha estat de dues persones que han hagut de ser rescatades després d'haver-se quedat atrapades per la pluja en una caseta al Molí dels Cups perquè l'aigua se'ls emportava el cotxe. Els Bombers han pogut lligar el vehicle i rescatar les dues persones.