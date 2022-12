"Com a dissenyadora, considero que a Solsona tinc l'oportunitat de créixer professionalment i explorar en l'àmbit dels teixits", reflexiona Carolina Reig. Després de formar-se a l'Institut Europeu del Disseny, a Barcelona, ha decidit impulsar la seva pròpia marca de roba vintage, Caeté, a la ciutat on resideix des que tenia catorze anys. En contraposició a la majoria dels seus companys que han apostat per buscar oportunitats laborals en les ciutats més influents en el món de la moda, Reig vol desenvolupar el seu projecte en una ciutat mitjana com Solsona, "on m'agradaria contribuir a ampliar el ventall d'opcions estilístiques".

La seva vinculació amb Solsona va començar en la seva etapa adolescent, ja que fins aleshores havia crescut a la ciutat d'Anápolis, al Brasil. "Allà vivia en una casa de pagès popularment coneguda com a Caeté i, en passar moltes estones sola, m'entretenia jugant a fer vestits per les nines amb les teles", relata. La seva vocació per dissenyar peces de vestir va sorgir d'una forma molt natural, tenint en compte que ningú de la família s'havia acostat abans al disseny, tot i que assenyala que la seva mare "sempre ha estat una persona molt creativa" i el seu avi era "un dibuixant excepcional".

Quan va fer catorze anys, es va traslladar amb la seva família a Solsona, "on de seguida ens vam sentir com a casa". Una vegada establerta a Catalunya, va estudiar un grau superior en Administració i Direcció d'Empreses, però sense quedar-ne massa satisfeta, fins que va descobrir la possibilitat d'estudiar a l'Institut Europeu del Disseny de Barcelona. "Quan vaig entrar per primera vegada al centre, em vaig enamorar d'aquell món de teles i de màquines de cosir i, malgrat les reticències inicials dels meus pares, els vaig acabar convencent per formar-me com a dissenyadora", destaca.

Després de treballar en una reconeguda marca de biquinis, va prendre la determinació d'obrir-se camí consolidant la seva pròpia marca de roba. "D'entrada, era un objectiu que em feia respecte, però els meus pares, que amb el temps van comprendre que la moda és la meva vocació, em van donar l'empenta que necessitava", explica. Des que va prendre la decisió de crear la seva línia de roba, ara fa un any, assenyala que no ha estat un procés fàcil, després de trucar moltes portes per guanyar-se la confiança dels proveïdors, "que sempre es mostren prudents a l'hora de treballar amb persones joves que tot just comencen".

En aquests últims mesos, ja ha començat a distribuir els seus dissenys definits pels colors i estampats atrevits, a través de la seva pàgina web, sota la marca Caeté, un nom que la lliga amb la finca on va créixer i li recorda quins són els seus orígens. Per a la dissenyadora, és important teixir vincles amb el seu entorn i, per aquest motiu, des de sempre va tenir clar que es quedaria a treballar a Solsona. "El fet de vendre en línia em permet treballar des de qualsevol lloc i, a més a més, estic segura que en cap altra banda trobaria la tranquil·litat i la inspiració necessària que m'ofereix Solsona per centrar-me en el procés creatiu", posa en relleu.

Confessa que al principi no tenia clar si la seva roba encaixaria amb els gustos dels veïns, però, "l'acollida ha estat molt bona, ja que la majoria de vendes procedeixen de la població de Solsona i dels municipis de l'entorn". De fet, apunta que, quan va treure la seva col·lecció al maig, es va adonar que la gent necessitava veure físicament la roba. "Al principi venien a casa, però es va convertir en una situació insostenible", descriu. D'aquesta forma, va decidir obrir un show room, un espai d'exposició a l'avinguda del Pont de Solsona per tal de poder intercanviar dubtes i oferir la possibilitat d'emprovar-se la roba als clients. De moment, l'espai només està obert al públic els divendres i els dissabtes, però Reig no descarta que en un futur el show room es converteixi en una botiga tradicional.

Amb tot, ressalta que el seu és un estil de roba diferent del que la població solsonina està acostumada. Els teixits lluents i amb estampats són el tret diferencial d'una marca que, segons la dissenyadora, abasta un públic ampli, "ja que són peces que poden portar tant noies de 25 anys com dones de 65 anys". Reig subratlla que el seu objectiu és "fugir de la dictadura de la moda i crear peces elegants i portables per la vida diària que trenquen amb la monotonia de formes i colors als quals estem avesats". Reig conclou que és gratificant veure com les clientes "se senten a gust amb peces diferents que mai s'haurien plantejat comprar".