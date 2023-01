El responsable de producció de neu artificial i manteniment del Port del Comte, Marc Briend, posa en relleu la importància del fred per ajudar a mantenir la neu.

Com ha viscut l’arribada de les primeres nevades importants de la temporada?

És molt agraït tornar a veure l’estació en funcionament gràcies a la presència de la neu. Aquesta borrasca no ens ha deixat una gran nevada, però sí que ha canviat completament el paisatge, i això beneficiarà a l’estació perquè allò que més agrada als esquiadors és veure les muntanyes de blanc.

De quina forma s’ha vist condicionada la producció de neu per les altes temperatures?

En aquests últims mesos, hem registrat temperatures poc habituals per l’època, que ens han dificultat molt la producció de neu artificial. En una temporada normal, portaria unes quaranta nits treballant amb els canons, però enguany només els hem engegat unes deu vegades. Ara, confiem que les baixes temperatures dels pròxims dies ajudin a mantenir la neu.

Les estacions cada vegada depeneu més de la neu que puguin generar els canons?

Si la temperatura és prou baixa, les pistes es poden cobrir de neu, però el problema és que queden clapes a la resta de l’estació, i no llueix tant com amb una gran nevada. A la gent li agrada trobar-se amb un paisatge blanc immaculat, de forma que la producció artificial hauria de servir per reforçar la neu existent a la pista i per estirar una mica la temporada.