El Parlament de Catalunya ha iniciat aquest dimecres els tràmits per l'aprovació de la llei que permetria segregar Biosca i Torà de la Segarra per unir aquests dos municipis al Solsonès. Ho ha fet amb els 114 vots a favor dels diputats del PSC, ERC, Junts, Ciutadans, En Comú Podem i el PPC. Vox s'ha abstingut i la CUP hi ha votat en contra. Es tracta d'un pas molt inicial per fer efectiu el canvi territorial que fa més de dotze anys que reclamen els veïns pels lligams històrics i socials que mantenen amb la comarca.

De moment, s'ha donat llum verda a la proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà presentada pel grup socialista i, a partir d'ara, s'obre un període per presentar esmenes abans de la seva aprovació definitiva. ERC ja ha anunciat que presentarà una esmena per tal que l'adhesió dels dos municipis al Solsonès es ratifiqui prèviament a través d'una consulta a la ciutadania. Els socialistes, però, consideren que la celebració d'una consulta popular endarrerirà el procés per fer efectiva la nova divisió comarcal després de les pròximes eleccions municipals, tal com reclamen els alcaldes dels municipis. La proposició de llei presentada pel PSC ha reprès un debat que feia anys que no es tractava al Parlament. Tot i això, la proposta podria quedar en res, ja que el PSC no té representació suficient al Parlament per tramitar-la, però tenint en compte que la majoria de portaveus s'han manifestat a favor d'atendre la demanda de Biosca i Torà, hi ha la possibilitat que la llei i el canvi comarcal puguin ser efectives en el futur.