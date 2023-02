El Partit Popular (PP) a Solsona recuperarà la candidatura en les pròximes eleccions municipals del mes de maig, després que l'any 2019 no es presentessin. Ramon Ribalta (Solsona, 1965), que ja va ser candidat l'any 2011 i segon de José Luís Reboiro el 2015, encapçalarà la llista electoral. L'última vegada que la formació blava va tenir representació a l'Ajuntament va ser l'any 1999. En aquest sentit, Ribalta confia a esgarrapar el nombre suficient de vots per aconseguir entrar al consistori solsoní.

Després que el comitè electoral del Partit Popular de Lleida hagi donat llum verda a la candidatura dels populars a Solsona, ja són quatre caps de llista confirmats a la capital de comarca. Judit Gisbert per Esquerra, Elis Colell, que s'estrena com a candidata per Junts; Mohamed El Mamoun pel PSC i Ramon Ribalta pel PP. Tot i això, encara queda pendent de confirmar si Marc Barbens, actual representant de Junts, es presenta en un nou espai polític. A banda, la formació Alternativa per Solsona-CUP ha de decidir el seu candidat en assemblea.

El candidat dels populars vol treballar per recuperar la força del partit a Solsona. L'últim cop que la formació va presentar llista electoral va ser l'any 2015 amb José Luís Reboiro. En aquell moment, però, els resultats van ser insuficients per entrar a l'Ajuntament. Quatre anys abans, el mateix Ribalta va liderar una candidatura que també es va quedar fora de l'Ajuntament. De fet, cal remuntar-se a l'any 1999 per trobar representació dels blaus al consistori amb Eliseu Ribalta, pare de l'actual candidat, al capdavant.

Ribalta és optimista envers el resultat que poden aconseguir en els pròxims comicis. El popular considera que existeix "un descontentament general envers els partits independentistes, tenint en compte les picabaralles constants dels darrers temps". En aquest sentit, assenyala que la seva formació suposa una alternativa per "canviar el rumb de la política local solsonina amb l'objectiu de potenciar l'economia a partir de l'impuls de les petites empreses, que han quedat molt tocades després de la crisi general de preus".

El candidat assenyala que una de les prioritats que es marca com a alcaldable és donar facilitats als petits emprenedors per impulsar els seus negocis. "Una de les grans traves que es troben els petits empresaris és l'elevat preu del sòl a Solsona, fet que provoca que decideixin traslladar els seus projectes a altres localitats de la comarca". Amb tot, assegura que afronta "amb molta il·lusió" el seu retorn a la política, a la qual ha continuat vinculat durant els darrers anys, malgrat que el seu dia a dia el dedica a dirigir l'empresa constructora Contrex Pyrenees.