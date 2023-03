La Segarra assegura estar de "dol" arran de l'aprovació al Parlament, el 7 de març passat, de la llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Torà i Biosca, que facilitarà que es puguin incorporar al Solsonès. En una carta que ha fet pública aquest dilluns, el president del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc Lluch, demana a l'administració pertinent que es faci un "traspàs ordenat" i que no causi perjudici a ningú. Per això proposa un acord a tres bandes amb els municipis de Biosca i Torà, els consells de la Segarra i el Solsonès i la Generalitat.

Lluch, apunta que tot i que el procés sigui legítim, "no és una bona notícia per a la comarca". Afegeix que si s'hagués fet una consulta popular per avalar la decisió, el sentiment seria una mica diferent. Així mateix, lamenta que com a Consell Comarcal no han tingut oportunitat d'explicar-se als veïns dels dos municipis, i veu la maniobra com una "oportunitat política, feta amb presses i de manera maldestra".

Segons Lluch, els arguments per voler canviar de comarca per part de Torà i Biosca tenen més a veure amb els recursos econòmics, amb la mirada posada en la possible aplicació de la Llei de vegueries, en aquest cas per passar a la vegueria de la Catalunya Central, suposadament més ben dotada pressupostàriament que la de Lleida. En aquest sentit, Lluch assegura que les diferències actuals que posen en mans dels ajuntaments les diferents diputacions de Catalunya cada vegada són més grans, ja que, per exemple, els recursos de la Diputació de Barcelona multipliquen per 10 els de la Diputació de Lleida.

Lluch també remarca que quan es reclamen polítiques d'equilibri territorial també estan demanant des de la Segarra que els municipis que són en zona de muntanya, com Biosca, Torà i altres de la comarca, tinguin els mateixos drets per accedir als ajuts econòmics que els municipis que són de comarques de muntanya, com els del Solsonès. Per això, adverteix que si no es tracten de manera eficient i eficaç aquestes diferències, podria passar que cada vegada hi hagi més comarques, municipis i habitants de primera i de segona.

Finalment, Lluch diu que la marxa de Biosca i Torà "empetiteix" la Segarra en molts sentits, ja que es perdrà un 7% de la població i una part important del territori. En aquest sentit, recorda que als anys 30 del segle passat, amb la Llei de Distribució Territorial de Catalunya, la Segarra va patir una gran retallada, amb l'annexió de diversos municipis a l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia.