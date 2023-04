L’Ajuntament de Solsona ha anunciat l’obertura de les convocatòries per cobrir 20 places laborals temporals per a les piscines municipals de la ciutat pel pròxim estiu. Segons ha concretat el mateix consistori, es tracta de disset llocs de treball com a monitor amb una jornada de 21 hores setmanals, dos de taquiller amb una dedicació de 36,50 hores a la setmana i una de coordinador de les activitats amb un contracte a temps parcial de tres quartes parts de la jornada. Les persones que estiguin interessades en ocupar alguna d’aquests llocs de treball poden presentar la sol·licitud de participació a aquests processos selectius fins el dia dos de maig. Des del consistori han apuntat que les bases dels concurs són les mateixes que l’any passat per bé que en aquesta nova temporada d’estiu, els contractes s’allargaran una setmana respecte el temps estipular l’any passat, de manera que expiraran el dia u de setembre.

Pel que fa a la contractació de monitors, l’Ajuntament ha informat que la contractació laboral serà de 21 hores prestades de dilluns a divendres de nou del matí a una del migdia i una hora de programació setmanal. Igualment, les jornades s’ampliaran per atendre altres serveis, com el canguratge matinal, les classes dirigides de tarda o altres actes. Els aspirants han de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. El concurs també tindrà en compte l’experiència professional com a monitor de lleure o esportiu des de l’any 2016 i les titulacions associades a aquest sector.