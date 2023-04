El Patronat del Museu de Solsona ha celebrat recentment una reunió per actualitzar l’estat actual de les obres de l’equipament i apuntar els futurs projectes. Des de les seves xarxes socials, el bisbe de Solsona ha explicat que «hem començat visitant les obres de la nova entrada al Museu, que ajudarà a fer-lo més visible i accessible. Després, hem escoltat la memòria d’activitats de l’any 2022 i els projectes per a l’any 2023. També hem aprovat les comptes i el pressupost per l’exercici 2023». El cap de la diòcesi ha apuntat que el Museu de Solsona «avui es manté gràcies a la bona entesa entre les institucions que formen part del Patronat i del bon treball dels directors i el personal».