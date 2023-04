ERC Solsona presenta una candidatura renovada i compromesa «amb les persones»

El grup municipal d’ERC a Solsona, que governa en aquest Ajuntament amb 7 dels 13 regidors que hi ha al consistori, aspira a renovar l’alcaldia amb un equip liderat per l’actual alcaldessa, Judit Gisbert, i moltes cares noves. La presentació oficial s’ha fet aquest diumenge al matí al Bar Casal amb un missatge clar: que «la prioritat seran les persones».

En l’acte s’ha anat definint, un per un, el perfil dels candidats, alguns dels quals ja s’havien donat a conèixer tot i que no se’n sabia la posició que ocuparan. El lideratge de Gisbert es va desvetllar el desembre passat, i estarà acompanyada per l'experiència de dos regidors actuals en posicions capdavanteres de la llista. El número dos serà Joan Parcerisa (que el 2019 anava de 7), mentre que Ramon Montaner serà el quart. Entremig hi haurà Maria Moumen, que s’estrena, com també la resta de membres immediats que els seguiran, com Esther Espluga, Agustí Alcázar i Anna Seuba, fins al número 7. A la cua de tot, tancarà la llista l’exalcalde David Rodríguez (que va ser rellevat per Gisbert a mig mandat quan Rodríguez va ser nomenat Secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran). Dos altres regidors actuals, Isabel Roca i Ramon Xandri, també seran a la part final de la llista, on no figura Sara Alarcón, que el 2019 anava de número 6 i actualment presideix el Consell Comarcal del Solsonès.

A la presentació d’aquest diumenge s’han anat desgranant els eixos principals amb què ERC vol encarar el nou mandat. Vol posar les persones al centre de la política amb l’objectiu «d’intentar apropar l’Ajuntament a la ciutadania, captar les necessitats que té i poder-li donar resposta», apuntava Gisbert, entenent que «si millorem la qualitat de vida del ciutadà, millorem la ciutat». Els altres grans eixos són «El progrés com a aliat», «La mirada a casa», i «Un govern obert», en defensa d’un model econòmic pròsper, el manteniment i la millora d’equipaments i serveis, i la participació ciutadana, entre altres coses aprofitant la figura dels regidors de barris.

Gisbert destacava que s’ha volgut crear un equip «nou, jove, amb il·lusió i amb capacitat de treball» i, si es dona el cas, amb una governança també renovada tot i que es mantindran «les línies actuals amb què ja ens sentim còmodes».

Després de la presentació, candidats i membres del partit han participat en una dinàmica de grup per acabar de perfilar els eixos descrits anteriorment i posar en comú propostes i canvis.