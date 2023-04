L’Escola Agrària del Solsonès acull aquesta setmana un congrés anual de centres docents de la seva tipologia en el qual es debatrà el futur del sector i la seva adaptació a les dinàmiques mediambientals de la sostenibilitat.

La XXVIIIa edició del Congrés Europea Espanya que organitza el Servei de Formació Agrària del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la xarxa d’Escoles Agràries de Catalunya rebrà entre dimecres i divendres la participació de les escoles agràries d’altres regions de l’estat com ara Aragó, Cantàbria, Extremadura i Canàries. Segons han explicat des de l’organització, el congrés es basa en «un programa variat d’activitats amb conferències, visites tècniques i tallers, centrat en la formació professional agrària i la bioeconomia». Així, durant els tres dies hi intervindran experts de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Caixabank i el mateix departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així, els congressistes debatran, entre d’altres ponències, l’estratègia de bioeconomia de Catalunya, la sostenibilitat i les escoles agràries, la instal·lació de sistemes sostenibles d’abastament energètic als centres docents, les xarxes de qualitat ISO a les escoles, el potencial de la bioeconomia en el sector agroalimentari amb l’estudi de les comarques de ponent com a exemple, les experiències pràctiques d’aquest sistema econòmic local a la demarcació de Lleida, els projectes d’investigació del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, la bioeconomia forestal o la creació de nous paisatges resilients. Les sessions teòriques s’acompanyaran d’un programa de visites a, entre d’altres, l’explotació d’ovelles i cabres del Pla d’Abella així com al seu obrador, botiga i restaurant, la granja Godall d’explotació porcina i transformació agroalimentària o el barri vell de Solsona.