La immensa majoria de turistes que visiten Solsona i recorren els itineraris culturals establerts per l’Ajuntament ho fan pel seu compte amb la informació obtinguda des de casa a partir de les noves tecnologies. Tant és així que tan sols el 6,5% dels que fan les rutes de la ciutat passen prèviament per l’Oficina de Turisme.

Segons les estadístiques de Solsona Turisme, entre l’1 de gener i mig mes d’abril, han passat per l’Oficina de Turisme un total de 764 persones a demanar informació de la ciutat. Aquesta xifra, qualificada de baixa pels tècnics del departament municipal, queda lluny de les 14.000 visites que ha registrat en aquest període la web de l’ens i dels que han fet els itineraris sobre el terreny. Així, pel que fa a la xifra de turistes que han fet les visites per la ciutat entre els mesos de gener i març, Solsona ha registrat 11.600 persones, lluny de les 764 que han trepitjat l’Oficina d’Informació. L’àrea municipal de Turisme ha apuntat que «cada vegada més la gent va directament als punts que vol veure» i porta la informació ja de casa consultada a través dels diversos mitjans tecnològics, segons ha apuntat la tècnica Trini Pià. Les visites a Solsona inclouen, entre altres espais d’interès, el Pou de Gel, el Palau Episcopal, els racons de la Solsona Monumental, els espais de Festa Major i de Carnaval. Fora de la ciutat, els visitants passen pel santuari del Miracle i Olius, entre d’altres. Pià ha apuntat que «hi ha una tendència natural que la gent trobi la informació per les xarxes o per internet i no necessita tant anar a un lloc, com pot ser l’Oficina de Turisme, perquè li informin». Els mesos que l’Oficina ha rebut més visitants han estat el febrer i l’abril, per la celebració del Carnaval i de la Setmana Santa. La demanda més estesa és la visita dels gegants. Durant l’any 2022 van fer la visita guiada a Solsona un total de 19.350 persones, entre els quals hi ha incloses les que han fet exclusivament la visita als gegants. Pel que fa a l’origen dels visitants que han entrat a l’Oficina de Turisme, el 93% són de Catalunya i el 30% són de la ciutat de Barcelona. Al voltant del 6% dels que han passat ja aquest any per Solsona són estrangers .