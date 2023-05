Un any més, comprar al comerç de proximitat solsoní durant el mes de juny té premi. Arriba a Solsona la tretzena edició de la campanya Compra i descobreix Catalunya, amb què es pot entrar al sorteig de 34 premis per visitar un dels municipis adherits a la iniciativa. També se’n sortejarà un altre entre els establiments locals participants.

Any rere any, Solsona repeteix l’experiència de la Xarxa de barris antics amb projectes, de la qual forma part l’Ajuntament solsoní, per promocionar el petit comerç i el turisme de proximitat. Enguany s’hi han adherit 82 comerços de tot el municipi, un volum molt similar al de l’any passat. Cada vegada que es compri en aquests establiments, que s’identifiquen amb un cartell a la porta o l’entrada, es podrà omplir una butlleta i dipositar-la en una urna habilitada expressament.

Premi per a 34 butlletes

Durant la primera quinzena de juliol es durà a terme el sorteig per premiar 34 butlletes amb una experiència turística per a dues persones. El resultat s’anunciarà als comptes d’Instagram de l’Ajuntament de Solsona i l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar).

Per la seva banda, els guanyadors de l’experiència a la capital del Solsonès procedents de la resta del país podran gaudir del premi lliurement des de mitjan mes de juliol fins a final de desembre. La proposta, concretament, inclou un dinar, una visita guiada a la Solsona monumental i un lot de productes locals.

Amb l’acció conjunta de dinamització comercial i territorial Compra i descobreix Catalunya es repartiran un total de 1.190 experiències per tot el país. Aquesta iniciativa va néixer en el marc de la Llei de barris el 2011 per dinamitzar el sector mitjançant un projecte col·laboratiu.

Actualment, a més de Solsona, prenen part en aquesta campanya Argentona, Cabrera de Mar, Calaf, Cardona, Centelles, Manresa, Mediona, Roda de Ter, Sallent, Sant Feliu de Codines, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona i Vilanova del Camí, de la demarcació de Barcelona; Besalú i Campdevànol, de Girona; Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, el Pont de Suert, les Borges Blanques, Lleida, Penelles, Tàrrega, Torres de Segre, Tremp i Vilaller, de les comarques de Lleida, i el Vendrell, Falset, la Sénia, l’Arboç, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt i Ulldecona i Vilallonga del Camp, de Tarragona.