Esquerra a Solsona busca lligar un acord amb la CUP per tenir un govern estable

Esquerra Republicana i la CUP estan treballant per arribar a un acord per formar govern a Solsona. Les converses entre les dues formacions, que sumarien majoria absoluta amb els 5 regidors d'ERC i els 2 de la CUP, continuen obertes quan només falten dos dies per la constitució dels nous ajuntaments, segons ha pogut saber Regió7. Les dues forces postconvergents, Junts i Treballem per Solsona, que compten amb 3 regidors cadascuna i no sumen majoria, lamenten que no han tingut opció de formar govern.

Des de les eleccions del 28-M, encara no havien transcendit les negociacions que estan protagonitzant els republicans com a força més votada. Malgrat que han perdut la majoria absoluta, passant de 7 a 5 regidors, continuen tenint la clau de la governabilitat a la ciutat. El ventall d'opcions per formar un govern estable és divers, ja que qualsevol pacte amb les tres forces restants amb representació a l'Ajuntament els permetria sumar la majoria necessària de set dels tretze regidors totals a Solsona.

La preferència d'ERC, però, és formar govern amb els cupaires, tal com ha confirmat la portaveu d'Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, que des del primer moment va demanar als republicans "formar un govern d'esquerres". "Les converses continuen obertes, amb la voluntat d'arribar a un acord", assegura Viladrich, que afegeix que durant els darrers dies ja s'ha posat a debat el programa de govern, els projectes estratègics de ciutat i la composició del nou equip amb l'atribució de regidories. Tot i això, remarca que "encara no hi ha cap pacte tancat" i que la decisió final per part del seu grup es prendrà en assemblea.

Per la seva part, els portaveus de la resta de partits lamenten haver quedat al marge de les negociacions. La cap de llista de Junts a Solsona, Elis Colell, explica que poc després de les eleccions van tenir una primera trobada amb els republicans, "en què vam manifestar la nostra voluntat d'arribar a un acord per garantir estabilitat en el govern". No obstant això, assegura que, des d'aleshores, "no hem tornat a tenir notícies" i lamenta que ERC no hagi apostat "per fer un front unitari" amb el seu grup municipal a l'Ajuntament.

En la mateixa línia, el portaveu de la candidatura Treballem per Solsona, Marc Barbens, critica "la falta d'un debat profund sobre els resultats electorals" i "la poca transparència" en el procés per formar coalicions per part dels republicans. Barbens recorda que el seu equip advoca per formar "un govern ampli i fort amb diferents forces representades per intentar que la voluntat de la ciutadania quedi reflectida en la corporació municipal". Amb la constitució del nou ajuntament, dissabte a les 12 del migdia, quedaran definides les posicions dels tretze regidors.