La banda granat és un dels elements amb més història de Solsona

La banda de color granat que es lliurarà als regidors de l'Ajuntament de Solsona és un dels elements relacionats amb el ple d'investidura amb més història. L'Arxiu Diocesà de Solsona té constància que l'origen d'aquest símbol es remunta al segle XVII i, des d'aleshores, es continua conservant com un distintiu que forma part de l'imaginari de les festes solsonines, tenint en compte que els regidors llueixen la banda en els actes de màxima representació.

El llibre Gegants i demés improperis de Solsona de les diades de Corpus i de la Festa Major, de Jaume Cuadrench, es fa ressò del fet que en les ordenacions aprovades pel consell en el ple de la ciutat en data del 30 de novembre de l'any 1626 hi consta que els cònsols (actuals regidors) ja duien com a insígnia una banda roja pels actes oficials. Per tant, segons aquesta referència, l'origen d'aquest element dataria almenys del segle XVII.

En el mateix llibre s'explica que per la Festa Major de l'any 1981 es va recuperar la banda com a distintiu de gala de la corporació municipal en els actes públics de més rellevància. D'aquesta forma, avui en dia, la banda és un dels elements simbòlics més representatius, que acompanya altres objectes com són la vara que es lliura a l'alcalde o alcaldessa, la medalla de plata o el pin amb l'escut de la ciutat gravat. Els regidors llueixen aquests símbols durant la constitució del nou Ajuntament, però també en diades especials com el 8 i el 9 de setembre per la Festa Major de Solsona.