La col·laboració de moltes persones va fer possible treure la pols a desenes de fotografies recuperades dels calaixos, així com vestits, complements i altres articles que van permetre deixar alenar la nostàlgia i rememorar els casaments d’antany durant la Setmana de la Gent Gran de Solsona. El Consell de la Gent Gran i els Serveis Socials manifesten el seu agraïment a la quarantena de famílies de la comarca que van cedir material per a l’exposició Anem de bodes, instal·lada fins diumenge passat al Casal Cívic Xavier Jounou. Totes elles poden recollir el material a les dependències municipals dels Serveis Socials.

Les persones que van participar en la mostra amb fotografies rebran, a més, una impressió sobre cartó ploma. D’entre tots els retrats, n’hi havia de fa més de cent anys, com per exemple el de l’enllaç de Dolors Puig i Ramon Ciuró, del 1913. D’entre els objectes, també es va poder veure roba del 1910. Vestits de núvia clars, negres i estampats, camisoles, bates, roba interior, lligadures, barrets, pintes, vels, una mantellina, un llibre de família i un certificat de matrimoni van ser alguns dels objectes exposats. Des de l’organització també s’agraeix la col·laboració de Volem Feina, el Museu Diocesà i Comarcal, Ca la Carme, Tàndem, Micuxú i les perruqueries Ester i Nuri.