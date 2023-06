Les rieres del Solsonès tindran més vigilància a l’estiu davant l’incivisme

Les rieres del Solsonès tindran més vigilància aquest estiu per evitar situacions de massificació i incivisme. El Departament d'Acció Climàtica contractarà quatre informadors que es repartiran per les zones de la Ribera Salada i el riu Aigua d'Ora més concorregudes durant els mesos de calor. La seva tasca consistirà a recordar als ciutadans que existeix una normativa per protegir els espais fluvials, com ara la prohibició d'acampar, fer fogueres o abocar deixalles, o la limitació d'aparcar en zones no senyalitzades.

Els informadors controlaran aquestes zones de bany durant els mesos d'estiu, amb un servei de vigilància diari que tindrà més reforços durant el cap de setmana. Els horaris s'estipularan en funció de les necessitats, així com els recorreguts, que aniran variant per donar més efectivitat al servei. El personal contractat pel Departament d'Acció Climàtica no tindrà capacitat per sancionar, però podrà alertar als cossos de seguretat en cas que detectin actituds incíviques entorn els rius. Els agents vetllaran pel compliment de la normativa que té com a base l'ordenança reguladora dels espais fluvials del Solsonès, que es va aprovar l'any passat. Aquesta s'aplica tant als pantans de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, com al riu de l'Aigua d'Ora, la Ribera Salada i el riu d'Aigua de Valls. Entre d'altres, es regulen aspectes com l'aparcament, l'activitat de bany, la protecció de la fauna i flora o les activitats recreatives. S'estableixen sancions que poden arribar als 3.000 euros. Més vigilància i zones d'aparcament En paral·lel, els municipis afectats han anat implementat mesures per evitar la massificació i l'incivisme en les zones de bany de les riberes que transcorren pels seus municipis. Enguany una de les novetats serà el servei de vigilància privat que contractaran els municipis de Castellar de la Ribera i Lladurs durant l'estiu. "La seva feina es complementarà amb la dels informadors, amb l'objectiu que entre tots puguin arribar a controlar totes les entrades a les rieres", destaca l'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira. "El nostre objectiu és conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de tenir cura de l'espai i sancionar només els casos reincidents", explica l'alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, que considera que els vigilants ajudaran a pacificar les zones de bany. Sunyer apunta que els principals problemes derivats de la massificació són l'abocament de deixalles entorn les rieres, les acampades i les barbacoes irregulars o l'aparcament en punts on està prohibit l'accés de vehicles motoritzats. De fet, tant a Castellar de la Ribera com a Lladurs s'han habilitat zones d'aparcament amb les places limitades per tal d'evitar la massificació. El propòsit és evitar que els vehicles aparquin de forma desordenada al costat de la ribera obstaculitzant el pas. Els guardes contractats pels ajuntaments, que romandran a l'espai els dies de més afluència de visitants, s'encarregaran de regular el tema de l'aparcament, "que afavorirà que s'estableixi un topall de visitants en les zones de bany", assegura Rovira. De cara aquest estiu, esperen força afluència de visitants, especialment, durant els mesos més calorosos, el juliol i l'agost. Sunyer recorda que l'any passat es va restringir el bany a les rieres durant bona part de l'estiu a causa de l'elevat risc d'incendi. Enguany, però, confia que la situació sigui diferent, tenint en compte que "durant les darreres setmanes l'ambient ha estat més fresc per les pluges, que també han permès incrementar una mica més el cabal dels rius".