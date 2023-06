Els jocs de taula també són productes culturals i cada vegada són més presents a les biblioteques públiques. La Carles Morató de Solsona disposa des d’aquesta setmana d’un catàleg de 41 jocs catalogats. Els usuaris poden fer-ne ús al mateix equipament, sempre que hi hagi una sala disponible per jugar, o bé endur-se’ls en préstec.

La biblioteca ha adquirit jocs de taula variats en funció del tipus i de les edats a les quals s’adrecen, seguint la guia elaborada des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i les recomanacions d’especialistes. Infants, joves i adults hi trobaran jocs d’imaginació i comunicació, com Dixit; cooperatius, com Woofy; d’estratègia, com Catan o Carcassonne; de paraules, com Codi Secret; cursa, com Shikoku; memòria i càlcul, com Fruits; daus, com Optimus, o d’emocions, com Ikonikus, entre molts altres.

S’ubiquen darrere el taulell d’informació de la segona planta de l’edifici i són d’accés lliure. Es podrà fer el préstec d’un joc per persona durant un mes –fins i tot si es fa servir a la biblioteca cal formatlitzar el préstec. Cada joc té una fitxa amb informació de l’edat, el nombre de jugadors i la durada aproximada de la partida, a més de la descripció. També s’especifica el material que conté cada joc, que s’haurà de revisar abans de tornar-lo. Els retorns no es poden fer a cap altra biblioteca ni a la bústia.

Una petició del Consell d’Infants

Aquesta novetat a la Biblioteca Carles Morató respon, d’una banda, a la petició formulada pel Consell d’Infants de Solsona durant l’últim curs, i, de l’altra, a les accions que impulsa la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat per potenciar la presència de jocs de taula a les biblioteques públiques del país. En la dimensió informativa, es considera que els jocs són una porta a la consulta i l’aprofundiment dels fons bibliogràfics que completen les col·leccions de les biblioteques i, en la dimensió lúdica, permeten als usuaris gaudir d’una experiència enriquidora.

A partir de la tardor, la biblioteca solsonina organitzarà també activitats vinculades als jocs de taula que ampliïn la seva programació lúdica i social.