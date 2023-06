L'artesania, la tradició i la cultura han esdevingut protagonistes durant la jornada d'avui a Biosca en la 3a edició de la Baquiol. Es tracta d'una festa que se celebra des del 2021 al municipi per retre homenatge a Teresa Guàrdia, popularment coneguda com 'la Baquiol', una bioscana que fa dos-cents anys va ser perseguida i cremada per ser considerada bruixa. La cita ha atret nombrosos visitants al poble per conèixer la història de la bruixa de Biosca i participar en el programa d'activitats lúdiques i culturals.

Un dels principals atractius ha estat la fira d'artesania a la plaça Major, on una vintena de paradistes s'han aplegat per oferir productes alimentaris de proximitat, com ara formatges o mels, i també objectes de decoració, com per exemple gerros, fanalets o coixineres, elaborats de forma manual. Entre els diferents paradistes, la bioscana Teresa Caelles, que produeix formatge de cabra en una explotació ramadera del municipi ha destacat que la festa "és una gran oportunitat perquè els productors locals ens donem a conèixer". En general, els paradistes han registrat un bon ritme de vendes durant el migdia, quan desenes de persones locals i foresteres han omplert els carrers del nucli antic. A banda de visitar la fira d'artesania, els visitants també han pogut veure una fira d'il·lustradors a la plaça de la Concepció i diferents exposicions situades en els baixos de les cases del poble. Entre les diferents propostes expositives, la que ha despertat més interès ha estat una mostra de fotografies de veïns i veïnes de Biosca retratats en espais simbòlics del municipi. D'ençà de l'estrena de la festa, l'artesania i la cultura han guanyat presència, però tot gira entorn de la història de la bruixa de Biosca. En aquest sentit, diferents racons del poble s'han decorat expressament per a l'ocasió amb escombres voladores o herbes remeieres i altres elements que evoquen l'imaginari de les bruixes. L'objectiu de la festa "és desmentir alguns tòpics que rodegen la figura de La Baquiol i dignificar la seva memòria", ha remarcat l'alcalde de Biosca, Josep Puig, que ha posat en relleu la voluntat de consolidar la festa en el futur.