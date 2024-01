L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha iniciat les obres a la carretera de Berga per «millorar la seguretat viària i l'accessibilitat» de les seves voreres. Aquesta acció, també afavorirà que es pugui connectar de manera més la zona urbana del municipi amb la via verda del pantà de la Llosa del Cavall, a través de posar un nou pas de vianants a la carretera, com ha assegurat l'alcalde, Francesc Riu. Les obres s'han adjudicat per un import de 95.245,21 euros.

L'actuació comportarà un reordenament de l'accés als carrers Anselm Clavé i les Roques del municipi i també es preveu dur a terme l'enjardinament de l'entrada del poble per tal de dignificar-la. A més, el batlle ha apuntat que es col·locaran els primers fanals a la via que funcionaran exclusivament amb energia solar i s'aprofitarà per instal·lar un nou tub d'aigua per donar serveu a la zona de la Taleia i Vilasaló. Els més de 95.000 euros es destinaran a les actuacions que promouran una mobilitat més segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció d'accidentalitat en l'àmbit urbà, però bona part dels costos estaran coberts per una subvenció del Servei Català de Trànsit. L'organisme ha aportat un total de 88.830,70 euros i la resta de l'import l'assumirà el consistori, com ha assenyalat Riu.