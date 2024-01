L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va aprovar el pressupost pel 2024 el passat desembre, el qual accedeix a un total de 2.259.661,69 euros, Aquesta partida supera en un 26,9% la de l’any passat. Bona part de les despeses estaran destinades a la millora de l’eficiència energètica de la localitat, apostant per l’aplicació de plaques solars en alguns edificis per aprofitar l’energia del sol i la reforma o millora de diversos equipaments municipals, com del poliesportiu o del cementiri.

Pel que fa a les inversions municipals, el consistori destinarà un total de 1.117.717 euros. Bona part de les actuacions aniran en la línia de l'estalvi energètic, que es durà a terme a partir de la instal·lació de panells solars a les teulades de la zona esportiva i de l'Ajuntament. Aquestes dues actuacions són a les que s'han destinat partides més grans, concretament de 349.607 euros en total.

El govern de Sant Llorenç també ha fet una gran aposta per la millora de diversos equipaments del municipi, entre els quals hi destaquen la construcció d'un ascensor a la sala polivalent, la reforma dels vestuaris i l'entrada al poliesportiu, com també millores al cementiri municipal i a la xarxa d'aigua corrent. A més, el consistori preveu destinar gairebé 83.000 euros en la renovació de camins de muntanya, treballs a la teulada del monestir, la correcta adequació del local de joves, la instal·lació d'una barrera d'accés a la zona d'autocaravanes i altres millores als parcs infantils.

D'altra banda, l'Ajuntament presidit per Francesc Riu de la candidatura de Piteus per Sant Llorenç, ha invertit a prop de 198.925 euros pel nou sistema de recollida d'escombraries Porta a Porta i la deixalleria. També hi destaca la transferència corrent que el consistori ha adreçat a l'Associació de Turisme, per un valor de 24.500 euros.

Ingressos de l’Ajuntament de Sant Llorenç

Per l'exercici d'aquest 2024, el consistori ha obtingut un total de 1.805.780 euros, sumant els impostos directes i indirectes, taxes, transferències, ingressos patrimonials i passius financers. A partir dels impostos directes i indirectes el consistori ha obtingut un total de 560.581,27 euros, una xifra lleugerament superior respecte la de l'any anterior. De les taxes, preus públics i altres ingressos, ha rebut gairebé 321.000 euros, obtenint un increment del 7,5% tenint en compte l'exercici del 2023.

El consistori també es beneficiarà de subvencions per dur a terme una sèrie d’inversions. En total ha rebut uns 629.545,61 euros, tenint en compte els ajuts de la Generalitat, la Diputació de Lleida i Fons Europeus de l’estat. Pel que fa als passius financers, és a dir, els crèdits que sol·licita per finançar despeses que preveu tenir, ha rebut 290.000 euros, tot i que l’alcalde ha assegurat que la quantia és una previsió i «si es cobren les subvencions en els terminis previstos», no els caldran.