La Botiga del Carnaval de Solsona ha obert les portes per vendre als seus socis entrades pels concerts, programes que recullen tots els actes, la pel·lícula de la festa de l'edició passada i tota mena de marxandatge. Segons va explicar el president de l'associació de festes, Àlex Vilanova, enguany es recuperarà un acte «que s'havia fet pel Carnaval republicà que és la música sorda, tot i que se li ha donat una volta» i es modificarà la data de la capta de gegants, ja que en anys anteriors s'havia fet el diumenge a la tarda juntament amb les contradanses, però aquest any s'ha optat per programar-la el divendres 9 de febrer a la nit.

El recinte va obrir el divendres 26 de gener a les 5 de la tarda i, com va assegurar Vilanova, els primers socis van arribar a quarts de tres, al voltant de dues hores i mitja abans que s'obrissin les portes. «La venda de les entrades dels concerts és la principal font d'ingressos de l'associació», però el president també va afegir que moltes persones «s'interessen pels programes del Carnaval i, sobretot, la pel·lícula que recull imatges de la festa de l'any passat». A banda, hi havia un espai per inscriure's i participar en les carrosses, contradanses i ajuntaments populars.

Una de les principals novetats ha estat que l'associació ha creat dos tipus de polseres, unes per socis i les altres pels qui no ho són. Aquestes es podran carregar amb la moneda virtual del Carnaval i els usuaris podran pagar amb elles a les barres de les festes. A més, «un dels petits avantatges de tots aquells associats que paguen la quota anual de 20 euros» és que el seu braçalet té un disseny exclusiu. La polsera llueix un fragment de la partitura de la típica cançó El Bufi, ja que aquest any se celebra el seu 50 aniversari.

La botiga estarà oberta exclusivament pels socis fins al diumenge 28 i a partir del dilluns 29 i fins al dijous 1 de febrer i el 5 i 6 del mateix mes hi podran comprar totes aquelles persones que no estan associades. Vilanova va assenyalar que és habitual que es vengui l'aforament complet dels concerts durant els dies en què la botiga és oberta, motiu pel qual no els cal estar a les taquilles els dies de les festes. «Començar els concerts amb les sales plenes sempre és perfecte», va concloure el president.