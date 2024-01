El pròxim divendres dia 2 de febrer, l'Associació de Donants de Sang del Solsonès organitzarà la primera campanya de recollida de sang i plasma de l'any, a l'auditori de la sala polivalent. Les instal·lacions estaran obertes des de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 9 de la nit.

Com han assegurat membres de l'agrupació, en aquests moments les reserves de sang estan en mínims, un fet causat per les «festivitats de Nadal», una època en què poques persones s'apunten a les campanyes de donació i per «l'últim gran augment de casos de grip i Covid-19». A més, han apuntat que al llarg del 2024 es necessitaran al voltant de 260.000 donacions per poder «atendre les necessitats dels pacients de Catalunya», motiu pel qual demanen que nous usuaris participin en la campanya per tal de «restablir l'estat de les reserves».

Per formar part de la campanya cal demanar cita prèvia al web de «donar sang» de la Generalitat, per agilitzar la donació i per «oferir la millor atenció possible», com van assenyalar des de l'associació.