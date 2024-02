Solsona registra una lleugera recuperació poblacional

La recent renovació del padró municipal que va realitzar l'Ajuntament de Solsona a principis d'any, va mostrar que la ciutat ha registrat una lleugera recuperació poblacional respecte al recompte de l'any anterior. Tot i que es tracta d'una dada extraoficial que encara ha de ser validada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a inicis de 2024 hi havia 9.559 habitants, mentre que a principis del 2023 n'hi havia 9.171. Per tant, en un any, Solsona ha registrat a prop de 400 nous empadronats. Les xifres proporcionades pel consistori també van revelar que els habitants solsonins procedents del Marroc conformen la comunitat d'estrangers més gran de la ciutat, seguida dels de Romania i Colòmbia.

Tenint en compte els registres dels anys anteriors, Solsona porta dos anys consecutius mantenint una tendència poblacional ascendent. L'any 2022, però, la ciutat va patir un retrocés, ja que va passar dels 9.175 habitants amb què comptava el 2021 segons l'Idescat, a uns 9.131. Tot i això, les xifres s'han anat recuperant durant el 2023 i el que portem de 2024. Fent la divisió de les xifres poblacionals totals en franges d'edat, queda palès que aquelles que comprenen a més habitants són la dels 40 als 49 i la dels 50 als 59, amb 1.402 i 1.424 persones respectivament. En canvi, els solsonins menors de 9 anys tan sols arriben fins als 906. La població més envellida, però, compta amb unes xifres encara més inferiors: de la franja dels 70 als 79 hi ha un total de 765 persones, dels 80 als 89 en son 439 i dels 90 als 99, 120. Pel que fa a persones que superin els 100 anys, només hi ha una dona. La piràmide resultant és regressiva, ja que presenta una natalitat relativament baixa i una concentració de població més envellida, a causa d'una esperança de vida alta. Com mostren les dades, avui en dia a Solsona hi ha empadronades més dones que homes, encara que per una petita diferència. Dels seus 9.559 habitants, 4.805 són dones (50,27%) i 4.754 homes (49,73%). Curiosament, el nombre d'homes supera el de dones en totes les franges d'edat des dels 0 fins als 59 anys. En canvi, a partir dels 60 anys hi ha més dones que no pas homes que constin al cens. Estrangers empadronats a Solsona El consistori també va fer un resum sobre el nombre d’habitants amb què compta cada comunitat estrangera de Solsona. El nombre més gran d’empadronats és de persones del Marroc, amb un total de 640, 366 de les quals són homes i 274 dones. La segona comunitat més nombrosa és la romanesa, conformada per 492 persones, 263 homes i 229 dones. En tercer lloc, es troben els procedents de Colòmbia, encara que els empadronats d’aquesta nacionalitat són molts menys als de les dues anteriors. En total són 88, 46 homes i 42 dones. Les comunitats estrangeres que hi segueixen també disten de les dues majoritàries, com la colombiana, que compta amb un total de 88 persones, la ucraïnesa amb 66 i ben a prop la búlgara amb 61. També hi destaquen les de Veneçuela, Argentina i Hondures, que totes elles s’emmarquen entre els 34 i 39.