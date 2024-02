La caminada popular de la Vall de Lord arriba a la seva vint-i-novena edició i es limitarà a recórrer indrets del municipi de la Coma i la Pedra. La ruta tindrà lloc el pròxim dia 30 de marc, coincidint amb el Dissabte Sant, i es recuperaran alguns camins que s'havien seguit en edicions d'anys anteriors. A més, la visita de monuments i fonts de la zona tindrà una importància especial, com han assegurat els membres del Ja Arribarem Club, l'agrupació que s'encarrega de l'organització de l'esdeveniment.

L'itinerari que se segueix a cada caminada és diferent. Enguany es «recorrerà els vessants sud de la Serra del Verd, passant per indrets com el Pujol del Racó, la Casanova del Pujol i els Casals, finalment retornarà per Coma Pregona i el camí de Fité», segons van destacar els impulsors de la iniciativa. L'acte seguirà els mateixos paràmetres que en totes les edicions anteriors i amb els controls habituals.

L’esdeveniment pretén complir la finalitat de mostrar diferents entorns de la Vall de Lord, com també la seva fauna i flora, monuments i alguns dels indrets més «pintorescs i amagats» de la zona. D’aquesta manera, com assenyalen els membres del club, la millor manera de fer-ho és fent que els assistents s’endinsin a la natura tot caminant de forma pausada, «sense motors ni cap mena de soroll que molesti». A més, gairebé en totes les edicions de la caminada s’ha intentat mostrar vells oficis o activitats que abans eren habituals al territori. La iniciativa també permet que es recuperin molts camins i fonts que havien quedat en desús.