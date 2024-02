Amb la finalitat de donar a conèixer i promocionar l'oferta d'estudis postobligatoris que hi ha disponible a la comarca del Solsonès i Cardona, Solsona acollirà la primera fira Informa't al territori SolCar el pròxim dimecres 28 de febrer a la sala polivalent. A l'esdeveniment hi haurà disponible la informació de fins a una quinzena de cicles formatius i altres ensenyaments dels instituts Francesc Ribalta i Sant Ramon, l'Escola Arrels II, l'Escola Agrària i el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per les institucions locals de Solsona i Cardona i també els seus centres d'educació secundària. A banda de donar a conèixer les possibilitats educatives que ofereix el territori, la fira permetrà que diversos professionals puguin orientar a alumnes i famílies a l'hora de triar els estudis que volen cursar.

L'espai estarà habilitat des de les vuit del matí i fins a les dues del migdia, i s'organitzaran fins a quatre torns de visites, que consistiran en una breu presentació inicial, la posterior explicació de l'oferta formativa del territori dinamitzada per Pere Vilaginés, membre de la comunitat educativa, i, per últim, la visita lliure pels diferents itineraris formatius que hi haurà exposats.

Espai destinat a les famílies

El nou certamen també oferirà una atenció especial per a les famílies que acompanyaran als estudiants. En aquest cas, serà el mateix dia de sis de la tarda a vuit del vespre quan se'ls atendrà. A més, a dos quarts de vuit del vespre els centres educatius els oferiran una xerrada informativa presentada per la directora de Solsona FM, Roser Clotet.

Aquesta fira educativa del Solsonès ha estat organitzada pel Consell Comarcal, els ajuntaments de Solsona i Cardona, l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, l’Institut Francesc Ribalta, l’Institut Sant Ramon, l’Escola Arrels, l’Escola Agrària del Solsonès, el CFA del Solsonès, l’Oficina Jove del Solsonès i el Servei Educatiu del Solsonès. A més de l’alumnat i les famílies dels centres educatius participants, també s’ha convidat a visitar aquest espai els instituts de Sant Llorenç de Morunys, Guissona, Oliana i Calaf.

A banda d’aquesta iniciativa, els centres solsonins participaran també a la Fira de l’Estudiant que s’organitza a Manresa del 19 al 22 de març. Hi seran, un any més, amb expositors i també com a visitants.