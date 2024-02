Aquest any les proves de nivell prèvies als exàmens oficials de Cambridge que s'organitzen a la ciutat han batut un nou rècord d'assistència. Durant el passat divendres es van examinar un total de 114 persones. La majoria es van presentar al nivell FCE, arribant a ser fins a 50 joves i el PET, el nivell inferior a l'anterior, el van realitzar 35. Les proves es van dur a terme a les aules de l'escola Setelsis i la convocatòria va estar organitzada per la regidoria d'Educació i coordinada per Maria Claret i Sara Malé.

Les proves serveixen perquè els alumnes que es vulguin presentar exàmens oficials de Cambridge, que es duran a terme el pròxim 8 de juny a Solsona, puguin tenir un contacte previ amb el model de la prova abans de fer la real. D’aquesta manera, poden determinar el seu nivell d’anglès i així preparar-se adequadament, coneixent les seves fortaleses i sebilitats. La convocatòria oficial és oberta a tothom, també per aquells qui no hagin realitzat la prova de nivell prèviament. El nombre de participants en les proves de nivell ha estat rècord respecte als anys anteriors, ja que en l’edició passada hi va haver un total de 85 inscrits, gairebé 30 menys dels que hi van haver el passat dissabte. El simulacre voluntari disposava dels nivells Young learners, KET, PET, FCE i CAE i com van assegurar les organitzadores, «és molt aconsellable per a l’estudiant» perquè es familiaritzi amb el model d’examen i el resultat sigui satisfactori.