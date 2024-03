El Centre Sanitari del Solsonès ha optat per la millora de la comunicació entre l'ens i els seus usuaris, oferint-los la possibilitat d'enviar missatges per SMS o per correu electrònic. Aquesta nova via permetrà informar sobre qüestions com cites mèdiques, resultats d'anàlisis clíniques i altres notificacions relacionades amb l'atenció mèdica dels ciutadans, millorant així «l'experiència dels pacients», com han apuntat tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.

L'ens, però, ha fet saber que tots els ciutadans que vulguin beneficiar-se d'aquesta nova possibilitat hauran de signar un document de consentiment que oferirà el mateix centre sanitari. D'aquesta forma, podran assegurar-se que disposen de «la informació més recent i precisa» de cada usuari per poder comunicar-se d'una «manera més efectiva». A partir d'aquests moments, el centre oferirà assessorament presencial als interessats que vulguin actualitzar les seves dades personals i de contacte. A més, el Consell Comarcal del Solsonès ha aprofitat per recordar que els usuaris també disposen de l'eina 'La Meva Salut', la qual ofereix la possibilitat de fer consultes als metges, permet informar-se sobre l'historial mèdic i altres serveis relacionats amb la vostra atenció sanitària. Com ha apuntat l'ens, és una plataforma que permet accedir a la informació mèdica de cada persona «de manera ràpida i senzilla».