El centre social de la Molsosa acollirà el nou festival ViuFest que portarà al municipi del Solsonès sud un cap de setmana en què es treballarà la consciència en la salut individual i comunitària a través de pràctiques com el ioga, el pilates i la meditació. La iniciativa ha estat impulsada per la professora de ioga i osteòpata, Olivia Civil, i la cooperativa rural Territori de Masies amb la intenció de fomentar la «connexió amb el cos, la ment, l'ànima i la natura».

L'esdeveniment tindrà lloc els pròxims 13 i 14 d'abril i el programa inclou una quinzena d'activitats, xerrades i tallers de diversos àmbits, com el ioga, el pilates, el txikung, el teatre, la dansa, l'art i la música, les quals estaran impartides per un total de 13 professionals de «disciplines relacionades amb la salut». Com va apuntar la impulsora de la iniciativa, el festival té la intenció de fomentar la connexió entre el ioga, la salut i la natura i, per tant, crear un espai on «intercanviar experiències i enfortir la xarxa entre professionals i participants del territori». A l'espai també hi haurà un espai gastronòmic que oferirà aliments de proximitat amb foodtrucks.

Olivia Civil va idear el ViuFest a partir de la cita del filòsof xinès, Confucius, «allà on vagis, ves-hi amb tot el teu cor». Amb aquest propòsit, es va començar a donar forma a la trobada festiva que convidarà als assistents a emprendre un «estil de vida conscient, senzill, respectuós i en consonància amb un mateix i amb la natura», va apuntar. El principal objectiu que persegueix l'esdeveniment és que els assistents puguin «trobar material per aprendre i per viure plenament, en un entorn encisador, saludable i d'ambient familiar».

Fins a 15 activitats en dues jornades

El festival obrirà portes el dissabte a les nou del matí i seguirà actiu fins al diumenge, quan se celebrarà un dinar conjunt de cloenda. Les persones que desitgin assistir a les dues jornades tindran la possibilitat d’allotjar-se a algunes cases rurals del territori, gaudint d'un descompte, com ha apuntat Civil. Les entrades ja estan disponibles i s'hi poden anar els dos dies, o bé només dissabte o només diumenge.

Un total de 13 professionals

La professora de ioga i osteòpata, Olivia Civil, ha impulsat aquesta iniciativa amb l'ajuda del seu equip format per Gabriela Olmo i Domi Muñoz i membres de la cooperativa Territori de Masies formada per veïns del baix Solsonès que treballen per promoure, reivindicar i protegir els paisatges i la vida al territori. A més, També han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Molsosa i de Labelgrup.