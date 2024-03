Riner inicia les obres per habilitar un espai museogràfic a la Casa Gran del Miracle

L'Ajuntament de Riner ha iniciat les obres per a habilitar el projecte museogràfic 'Apiaria, l'alberg de les abelles de Catalunya' a la Casa Gran del Miracle. Els treballs permetran disposar d'un nou espai explicatiu i formatiu sobre el món de les abelles al recinte, alhora que permetrà realitzar una sèrie d'actuacions necessàries per rehabilitar alguns dels sostres i murs de l’edifici. En concret, contemplen la reparació de les bigues de fusta i la consolidació i restauració de part dels sostres de les plantes segona i tercera.

Aquests treballs permetran finalitzar per complet les obres de rehabilitació de la segona planta de la Casa Gran i «incrementarà l’atractiu del conjunt monumental com a espai de divulgació», segons ha confirmat el consistori. El nou projecte museogràfic estarà ubicat a la zona annexa a l'Espai Natura de la segona planta de l'edifici i respon a l’estreta vinculació del municipi de Riner amb el món de les abelles. Estarà concentrada en iniciatives desenvolupades en col·laboració amb l'Associació dels Amics de les Abelles i en activitats específiques com la Fira de la Mel.

Les obres de restauració han estat causades a la seva «greu afectació per part de tèrmits, corcs i fongs», que han fet necessàries les actuacions en tot l'embigat de fusta, aplicant un tractament preventiu i curatiu, i reconstruint o substituint alhora les parts de bigues danyades i que poden afectar la seguretat estructural. També es contempla implantar un control de tèrmits mitjançant la instal·lació d'un sistema d'esquers.

També s'aprofitarà la intervenció per a restaurar i donar valor a uns entrebigats emmotllats de guix, que podran ser visitables gràcies a l'habilitació d'un nou accés des del pati interior. Aquestes estructures podrien datar dels segles XVI-XVII i són del mateix tipus dels que es troben en altres edificis d’aquesta zona geogràfica, rica en guixos que recorden els que s’elaboraven en l'època del Renaixement a Itàlia

El projecte planteja una intervenció respectuosa amb els antics sistemes constructius existents de l’edifici, tot mantenint la seva essència històrica. El pressupost de la intervenció és de 285.330 €, aportats en la seva major part pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fons de la Unió Europea (projecte Leader) i per la Diputació de Lleida.

Progressiva rehabilitació de la Casa Gran

Aquesta actuació forma part de la progressiva rehabilitació dels diferents espais de la Casa Gran. L’anterior actuació va ser la consolidació, recuperació i museïtzació de la cuina, la quadra i el foc de rotllo, tres espais emblemàtics de l’edifici històric que potencien el conjunt monumental com a pol d’atracció turística. La museïtzació va consistir en l’habilitació de mobles, decoració i objectes adients a cada espai.

L’alcalde Riner, Joan Solà, remarca que les successives actuacions a la Casa Gran «suposen la recuperació d’un edifici històric de gran interès patrimonial, d’una banda, i potencien el conjunt del Miracle com a centre de dinamització de la zona i generador d’oportunitats per al territori, de l’altra». A més, recorda que «molts espais de la construcció estan ara al servei del municipi, com les oficines de l’Ajuntament, la sala d’actes o les sales d’exposicions».