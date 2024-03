L'Ajuntament de Solsona potenciarà projectes culturals locals amb ajuts de 2.000 euros

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona atorgarà subvencions de 2.000 euros als impulsors de projectes culturals «de qualitat i singulars» locals. Enguany s'han modificat les bases de la convocatòria, ja que fins ara els ajuts es classificaven en ordinaris i extraordinaris, i aquest any, en canvi, s’estableixen tres línies d’aportació municipal: per a projectes culturals de persones físiques, per a projectes d’entitats, associacions o col·lectius i per a festes de barri.

La dotació pressupostària dels ajuts es manté igual que els darrers anys, en 7.000 euros. Amb tot, les subvencions seran superiors per a cada projecte seleccionat. Es replanteja la funció dels ajuts, «per tal de contribuir a la creació, el desenvolupament i el reconeixement d’iniciatives diferents i amb valor afegit, més que no pas al finançament de petites despeses ordinàries de les entitats», tal com explica el regidor de Cultura, Albert Colell. La convocatòria estarà oberta fins el pròxim 31 de maig.

Un jurat integrat per dinamitzadors culturals del territori –es constituirà una vegada tancat el període de presentació de sol·licituds–, escollirà una única proposta d’entre els projectes presentats per persones físiques, que se subvencionarà amb 2.000 euros. L’autoria ha de ser local i la iniciativa s’ha de desenvolupar a Solsona.

Pel que fa a la segona línia d’ajuts, el mateix jurat escollirà un màxim de dues propostes capitanejades per entitats, associacions o col·lectius per ser dotades amb 2.000 euros cadascuna.

Sufragar festes de barri

Finalment, es repartiran 1.000 euros entre les associacions de veïns o persones físiques que representin col·lectius veïnals per sufragar les festes de barri. La subvenció, en aquest cas, serà del 25 % de les factures que no corresponguin a productes alimentaris.

Aquesta convocatòria d’ajuts per fomentar la iniciativa ciutadana en la creació artística i l’organització d’activitats culturals es complementa des de l’Ajuntament amb els convenis de col·laboració signats amb entitats i associacions que garanteixen una programació estable al llarg del calendari anual.