S'instal·laran contenidors intel·ligents per la recollida rural de residus al Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès preveu impulsar canvis en el sistema de recollida de residus en l'àmbit rural per mitjà d'instal·lar contenidors intel·ligents que s'obriran amb targetes o dispositius mòbils. Aquesta mesura va ser anunciada en el passat ple del consell i substituirà als actuals contenidors oberts, ja que fan que «el percentatge de reciclatge sigui molt baix», com ha assegurat la vicepresidenta de l'organisme comarcal, Claustre Sunyer. A més, també ha apuntat que la iniciativa permetrà actuar en la línia de la 'taxa justa', impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya.

El projecte dels contenidors intel·ligents, a banda d'afavorir el reciclatge entre els usuaris de zones rurals de la comarca, també pretén reduir el nombre de punts de recollida de residus que hi ha actualment, per tal de poder «abaixar l'import del mateix servei i dels desplaçaments que comporta». El procés fins que la iniciativa es porti a la realitat serà llarg, ja que el consell encara ha de determinar quins punts se suprimiran, juntament amb els diferents consistoris del territori. A l'hora de determinar aquests espais es tindrà en compte que els usuaris no hagin de fer trajectes més llargs dels que han de fer avui dia, com tampoc desviar-se de les seves rutes habituals. Com ha assenyalat Sunyer, en un primer moment, van plantejar el model d'illetes tancades per substituir el model actual, però per motius de qualificacions de terrenys no es va valorar com una opció viable.

Els nous contenidors intel·ligents també permetran ajustar-se al model de gestió de la 'taxa justa' proposat per l'Agència de Residus de Catalunya. Aquest consisteix a atorgar un incentiu econòmic per les regions que fan la separació de residus en origen correctament. La seva tecnologia permetrà «conèixer els usuaris que reciclen i els que no» i d'aquesta forma es podrà incidir en aquesta qüestió d'una forma més eficaç.

A més, la vicepresidenta del Consell Comarcal ha explicat que a les masies i cases aïllades de la comarca se'ls deixarà de recollir els residus d'orgànica, ja que s'implementaran els compostadors. D'aquesta forma, es podran aprofitar aquestes restes amb l'ajuda d'un «mestre compostaire», que els oferirà suport per explicar-los la iniciativa i també supervisarà el seu correcte funcionament.