Més de 800 visitants van gaudir de l'oferta de Solsona Experience per Setmana Santa

Més de 800 persones han visitat la ciutat a través de Solsona Experience durant aquesta Setmana Santa. Tot i els factors meteorològics, diversos dies de pluja i vent, els responsables del projecte celebren la bona acollida que ha tingut el seu programa, ja que aquesta xifra ha superat en 200 visitants la que es va registrar l'any passat en les mateixes dates. La principal novetat d'enguany ha estat una nova visita guiada al Castellvell, que ha estat valorada com «un èxit» pels seus impulsors, perquè ha captat tant púbic forà com de la mateixa Solsona.

Durant aquest període festiu la cooperativa ha notat «un creixement respecte anys anteriors», ja que ha passat de les 600 persones que van comprar tiquets el 2023, a les més de 800 que ho han fet aquest any. L'increment de visitants que han optat per les visites guiades, segons Pau Vilaseca, un dels membres impulsors del projecte, fa visible que la tasca de promoure i visibilitzar el patrimoni històric i cultural de la ciutat i d’altres indrets del Solsonès «té sentit i és important». El gruix dels visitants són persones que viuren a Catalunya, però Vilaseca destaca que també han rebut públic d’alguns punts de l’estat i turista internacional.

S’ha estrenat la nova visita a la fortalesa del Castellvell d’Olius, que ha estat inclosa al programa recentment. Aquesta ha estat l’opció que, a banda de visitants d’altres parts de Catalunya, també ha comptat amb un bon gruix de solsonins i habitants de la comarca. Pel factor de la novetat «molts veïns de la zona s’han interessat per venir i conèixer la història que hi ha darrere d’aquesta construcció que ja tenen vista», com ha apuntat Vilaseca. Una altra novetat ha estat que, per primera vegada, el Pou de Gel restava obert al públic. Unes 130 persones el van conèixer amb visita guiada i fins a 80 hi van anar per lliure.

L’èxit de la visita dels gegants

Els responsables de la cooperativa han assenyalat que la visita més demanada ha estat la que han fet guiada als gegants, en què els assistents poden veure els «quartos» en què es troben tant els gegants del Carnaval Solsona, com els de la Festa Major i que està adreçada, principalment, a públic familiar. En tota la Setmana Santa han arribat a fer més de 20 sessions, una xifra superior a la que tenien prevista, i Vilaseca ha explicat que es tracta d'un autèntic reclam: «hi ha molts infants que visiten la ciutat amb les seves famílies expressament per a veure els gegants, perquè els han vist anteriorment o bé a través de YouTube».

Una oferta que s’amplia

La cooperativa també ofereix altres visites com la de Solsona Monumental, que recorre el nucli històric de la ciutat seguint una ruta pels diferents atractius que presenta, al Santuari del Miracle, on es pot contemplar el seu magnífic retaule barroc, l’Olius Monumental, en què es visita l’església romànica de Sant Esteve d’Olius, la seva cripta i el Cementiri Modernista i, per últim, el Pou de Gel, l’estructura subterrània que servia per emmagatzemar gel.

Solsona Experience va néixer amb la intenció d’oferir «una oferta regular a la ciutat», que amb el temps ha anat variant i ampliant i, de fet, els impulsors han anunciat que en uns mesos encara creixerà més a la comarca.

Tota la informació que comparteixen en els serveis turístics s’extreu a partir d’entrevistes a experts i persones que han treballat en els diferents indrets que es visiten i compten amb historiadors que contribueixen a contrastar i documentar correctament tota la informació.