Olius crea la nova fira Enflora't que girarà entorn de la primavera

El consistori d'Olius ha creat una nova fira de la primavera que, sota el nom d'Enflora't, pretén «crear i reforçar la xarxa veïnal» al municipi i acollir una jornada plena d'actes culturals per a tots els públics. L'acte tindrà lloc el pròxim dissabte 27 d'abril, i tindrà la primavera com a eix central. Comptarà amb dues caminades, activitats relacionades amb la natura, concerts musicals i parades amb productes locals i artesans. Segons l'alcaldessa d'Olius, Marta Comitre, la iniciativa ha estat impulsada a partir d'una subvenció que va rebre el consistori del Departament de Cultura.

Com consta al programa, s’organitzaran dues caminades populars, una curta de 7 km, que tindrà el punt de sortida a l’avituallament de Brics i finalitzarà a la plaça de l’Olivera, i una llarga de 14 km, que serà circular amb el punt de sortida i tornada a la mateixa plaça. També es farà una visita a la plantació d’orquídies de Sant Just Joval i al nou Hub forestal del CTFC que actualment està en construcció. Uns altres punts forts són la xerrada sobre plantes aromàtiques i medicinals, la «gimcana FlowerPower» i el dinar popular. La gastronomia també hi tindrà cabuda a la cita, ja que es faran tastets de vi i gastronomia, hi haurà parades de producte local i artesania i també food trucks.

Els ajuts amb què s’ha impulsat la fira se centraven en l’àmbit de les arts escèniques, però el consistori va coincidir en «no emmarcar-los únicament en concerts musicals», sinó que crear una jornada en què es «promogui l'àmbit cultural en la seva totalitat».